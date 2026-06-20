Η Ήπειρος αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, μια περιοχή που για χρόνια ταυτιζόταν με τη γεωγραφική απομόνωση και τις περιορισμένες αναπτυξιακές δυνατότητες κατάφερε να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές, ισχυρή αγροδιατροφική παραγωγή, εξαγωγικό προσανατολισμό και μια τουριστική δυναμική που ενισχύεται σταθερά.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η Ήπειρος εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόκληση της επόμενης δεκαετίας δεν αφορά πλέον μόνο τις υποδομές, αλλά κυρίως τη μετατροπή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής σε υψηλότερα εισοδήματα, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες θέσεις εργασίας και ουσιαστική συγκράτηση του πληθυσμού.

5ο Cantina Academy | Επενδύσεις και εξωστρέφεια: το μέλλον της περιφέρειας

Αυτά τα ζητήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της θεματικής συζήτησης «Επενδύσεις και εξωστρέφεια: το μέλλον της περιφέρειας», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου Cantina Academy, με θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine, την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, στα Ιωάννινα.

Στόχος της συζήτησης είναι να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Ποιος είναι ο ρόλος των επενδύσεων, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας; Πώς μπορεί η τοπική παραγωγή να συνδεθεί με τις διεθνείς αγορές; Και με ποιους τρόπους η περιφέρεια μπορεί να προσελκύσει επιχειρηματική δραστηριότητα και ανθρώπινο δυναμικό, διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της;

Στη συζήτηση «Επενδύσεις και εξωστρέφεια: το μέλλον της περιφέρειας» θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου και ο Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας και Σύμβουλος Διοίκησης της ΔΩΔΩΝΗ κ. Μιχάλης Σαράντης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Διευθυντής της εφημερίδας Πρώτο Θέμα κ. Μπάμπης Κούτρας.