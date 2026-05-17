ΕΛΜΑ: Η πρώτη ελληνική τσίχλα έγινε 70 ετών

Αποτελώντας την ξεχωριστή υπογραφή της φυσιογνωμίας του νότιου τμήματος της Χίου, τα μαστιχόδεντρα κατακλύζουν το τοπίο ανάμεσα στα πανέμορφα μεσαιωνικά καστροχώρια που αναπτύχθηκαν γύρω τους. Τα παρατηρείς φουντωτά, φυτεμένα σε σειρές να απλώνονται ως όπου φτάνει το μάτι, συχνά να παρεμβάλλονται ανάμεσα σε ελαιόδεντρα κι άλλοτε μεμονωμένα σε κήπους και αυλές, με τα μικροσκοπικά τους άνθη να αφήνουν το οσφρητικό τους αποτύπωμα με το που τ΄αγγίξεις. Αμέσως γίνεσαι κοινωνός μιας ολοζώντανης παράδοσης που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα, την οικονομία και τα έθιμα της νότιας Χίου.

Οι ρίζες του «παράδοξου της μαστίχας», της ιδιαίτερης ποικιλίας σχίνου που μόνο εδώ παράγει τη ρητίνη της μαστίχας, απλώνονται στα βάθη των αιώνων. Από τα αρχαία χρόνια οι καλλιεργητές φρόντιζαν για τον πολλαπλασιασμό των αποδοτικότερων δέντρων και τη δημιουργία νέων φυτειών, με το ιδιαίτερο κλίμα της λοφώδους νοτίου Χίου να ευνοεί μεταξύ άλλων το σωστό στέγνωμα της μαστίχας. Η εκμετάλλευσή της στα χρόνια των Βυζαντινών την είχε ήδη αναδείξει σε σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν και μια μονοπωλιακού χαρακτήρα πηγή σημαντικών εσόδων. Κατά τον Μεσαίωνα, υποτελείς και κυρίαρχοι κεντώντας τον σχίνο κι εκμεταλλευόμενοι το πολύτιμο μαστίχι, σμίλεψαν κυριολεκτικά τον τόπο.



