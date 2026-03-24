Το Cantina για κυνήγι τρούφας στην ορεινή Αρκαδία
Ταξιδεύουμε στην ορεινή Αρκαδία και ακολουθούμε από κοντά το κυνήγι της τρούφας μαζί με ανθρώπους και σκυλιά που γνωρίζουν καλά το δάσος
Στα δάση της Αρκαδίας, η έννοια του «θησαυρού» αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Δεν έχει λάμψη, δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά και σίγουρα δεν βρίσκεται στην επιφάνεια. Κρύβεται κάτω από το χώμα, και για να τον βρούμε χρειαζόμαστε κάτι πολύ πιο πολύτιμο από εξοπλισμό: συνεργασία, υπομονή και μια μύτη που μπορεί να «διαβάσει» ό,τι εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε. Στο νέο τεύχος της Cantina, που κυκλοφορεί με το Πρώτο Θέμα την Κυριακή 29 Μαρτίου, ταξιδεύουμε στην ορεινή Αρκαδία και ακολουθούμε από κοντά αυτή τη διαδικασία: το κυνήγι της τρούφας. Μαζί με ανθρώπους και σκυλιά που γνωρίζουν καλά το δάσος, βλέπουμε πώς ξεκινά μια αναζήτηση που δεν έχει τίποτα το προφανές, και ακριβώς γι' αυτό έχει τόση αξία.
