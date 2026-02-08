Φραπέ: Ο καφές που ξαναγίνεται μόδα από την Gen Z
CANTINA

Φραπέ: Ο καφές που ξαναγίνεται μόδα από την Gen Z

Παρότι ο φραπέ παραγκωνίστηκε από τον freddo, το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι επιστρέφει καθώς η Gen Z τον επανερμήνευσε

Φραπέ: Ο καφές που ξαναγίνεται μόδα από την Gen Z
Ο φραπέ είναι ένα ρόφημα που για δεκαετίες συνόδευσε τις καλοκαιρινές μας στιγμές και έγινε συνώνυμο της ανεμελιάς και της παρέας. Παρότι παραγκωνίστηκε από τον freddo, εξακολουθεί να διαθέτει πιστό κοινό που τον υπερασπίζεται με πάθος και τον εντάσσει στη δική του καθημερινή τελετουργία. Το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι η Gen Z αρχίζει να τον ανακαλύπτει και να τον συμπεριλαμβάνει στην καθημερινότητά της.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης