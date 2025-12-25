Πώς μαγειρεύουμε τη γαλοπούλα; Με γέμιση ή χωρίς; – 4 σεφ εξηγούν τις τεχνικές τους
Πώς μαγειρεύουμε τη γαλοπούλα; Με γέμιση ή χωρίς; – 4 σεφ εξηγούν τις τεχνικές τους
Τώρα τις γιορτές, το αιώνιο ερώτημα επιστρέφει δριμύτερο. 4 σεφ μοιράζονται τις τεχνικές και τα μυστικά τους.
Ένα λάθος στον χρόνο ή στην υγρασία και από πρωταγωνίστρια χάνει την αίγλη της. Τέσσερις σεφ μοιράζονται τις τεχνικές και τα μικρά τους μυστικά, φωτίζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο πιάτο: από τη σωστή προετοιμασία ημερών μέχρι το αν τελικά αξίζει να μπει γέμιση μέσα στο πουλερικό ή να σερβιριστεί χωριστά.
