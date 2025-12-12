Ριζότο μιλανέζε - Risotto alla Milanese
Ριζότο μιλανέζε - Risotto alla Milanese
Το ριζότο μιλανέζε είναι ένα πλούσιο πιάτο από το Μιλάνο, που παρασκευάζεται με ρύζι Arborio, ζωμό βοδινού κρέατος, σαφράν και παρμεζάνα
Το ριζότο μιλανέζε είναι ένα πλούσιο και κρεμώδες πιάτο με βάση το ρύζι από το Μιλάνο, που παραδοσιακά παρασκευάζεται με ρύζι Arborio, ζωμό βοδινού κρέατος, σαφράν για το χαρακτηριστικό χρυσαφένιο χρώμα του και παρμεζάνα.
Διαβάστε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα