Ριζότο μιλανέζε - Risotto alla Milanese
CANTINA
Ριζότο ριζότο μιλανέζε Ιταλική κουζίνα

Ριζότο μιλανέζε - Risotto alla Milanese

Το ριζότο μιλανέζε είναι ένα πλούσιο πιάτο από το Μιλάνο, που παρασκευάζεται με ρύζι Arborio, ζωμό βοδινού κρέατος, σαφράν και παρμεζάνα

Ριζότο μιλανέζε - Risotto alla Milanese
Το ριζότο μιλανέζε είναι ένα πλούσιο και κρεμώδες πιάτο με βάση το ρύζι από το Μιλάνο, που παραδοσιακά παρασκευάζεται με ρύζι Arborio, ζωμό βοδινού κρέατος, σαφράν για το χαρακτηριστικό χρυσαφένιο χρώμα του και παρμεζάνα.

Διαβάστε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης