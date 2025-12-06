Το Sanchez αφήνει πίσω το Dirty και ανοίγει νέο κεφάλαιο στο Ψυχικό

Βραδάκι μετά τη δουλειά, και βρεθήκαμε για φαγητό, ποτό και χαλαρές συζητήσεις στο μια στάση στο Sanchez του Νέου Ψυχικού για κοκτέιλ και μεξικάνικο. Όχι, δεν αποφάσισε κάποιος να αντιγράψει το Dirty Sanchez, με τόσο εξώφλαλμο τρόπο. Το για πολλούς στέκι της περιοχής, αλλάζει σελίδα, ανανεώνεται, με μόλις μετακόμισε λίγα μέτρα πιο ‘κει, αφήνοντας στην παλιά του στέκι τίποτα άλλο, εκτός από το μισό όνομά του.