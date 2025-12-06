Το Sanchez αφήνει πίσω το Dirty και ανοίγει νέο κεφάλαιο στο Ψυχικό
CANTINA
Sanchez Dirty Sanchez Ψυχικό

Το Sanchez αφήνει πίσω το Dirty και ανοίγει νέο κεφάλαιο στο Ψυχικό

Το Sanchez φαίνεται να μπαίνει σε μια νέα φάση: κρατά όσα το καθιέρωσαν στο Ψυχικό, αλλά τα παρουσιάζει πιο τακτοποιημένα, πιο ζεστά και με ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη λεπτομέρεια

Το Sanchez αφήνει πίσω το Dirty και ανοίγει νέο κεφάλαιο στο Ψυχικό
Βραδάκι μετά τη δουλειά, και βρεθήκαμε για φαγητό, ποτό και χαλαρές συζητήσεις στο μια στάση στο Sanchez του Νέου Ψυχικού για κοκτέιλ και μεξικάνικο. Όχι, δεν αποφάσισε κάποιος να αντιγράψει το Dirty Sanchez, με τόσο εξώφλαλμο τρόπο. Το για πολλούς στέκι της περιοχής, αλλάζει σελίδα, ανανεώνεται, με μόλις μετακόμισε λίγα μέτρα πιο ‘κει, αφήνοντας στην παλιά του στέκι τίποτα άλλο, εκτός από το μισό όνομά του.

