Ζελέ σοκολάτας – πλούσιο σε κολλαγόνο και με μόλις 69 θερμίδες/μερίδα
Κι όμως, φτιάχνουμε ζελέ ψυγείου και με γεύση σοκολάτας. Ένα φίνο και δροσερό επιδόρπιο με πολύ λίγες θερμίδες, που μας κάνει και καλό.
Διαβάστε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
