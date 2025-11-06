Η IKEA και ο Gustaf Westman επαναπροσδιορίζουν το γιορτινό τραπέζι με μια νέα πολύχρωμη συλλογή
Η IKEA και ο Gustaf Westman επαναπροσδιορίζουν το γιορτινό τραπέζι με μια νέα πολύχρωμη συλλογή
Μία νέα συλλογή, που φέρει την υπογραφή του Σουηδού σχεδιαστή Gustaf Westman, ήρθε στην ΙΚΕΑ. Πρόκειται για μία συλλογή 12 τεμαχίων, που περιλαμβάνει πορσελάνινα πιάτα και φλιτζάνια, κηροπήγια, ένα μοναδικό βάζο με ελαστική μεταλλική σπειροειδή μορφή, ακόμα και μία πιατέλα ειδικά σχεδιασμένη για τα περίφημα σουηδικά κεφτεδάκια
Πρόκειται για την πρώτη επίσημη συνεργασία του Westman με την IKEA, και ενώ αποτελεί μέρος της συλλογής προϊόντων για τα Χριστούγεννα, ο στόχος είναι να επαναπροσδιοριστεί τι σημαίνει «γιορτή στο σπίτι», προτείνοντας έναν πιο μοντέρνο τρόπο, ανεξαρτήτως εποχής και πέρα από τα καθιερωμένα.
