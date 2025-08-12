Τορτίγιες με ζεστό ντιπ τυριού και πικάντικη κόκκινη σάλτσα
Τορτίγιες με ζεστό ντιπ τυριού και πικάντικη κόκκινη σάλτσα
Ένα πεντανόστιμο και πολύ εύκολο σνακ που μπορούμε να ετοιμάσουμε σε ελάχιστο χρόνο και να καταναλώσουμε σε ακόμη λιγότερο. Οι τορτίγιες μεταμορφώνονται σε σπιτικά τσιπς και μαζί με τη σάλτσα και το ντιπ τυριού έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα
Διαδικασία
Βήμα 1
Σάλτσα: Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το σκόρδο να γυαλίσουν για 2'. Σβήνουμε με την τεκίλα, αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά. Αφήνουμε να βράσει σε μέτρια φωτιά μέχρι να σωθούν τα υγρά.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
