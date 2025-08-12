Τορτίγιες με ζεστό ντιπ τυριού και πικάντικη κόκκινη σάλτσα

Ένα πεντανόστιμο και πολύ εύκολο σνακ που μπορούμε να ετοιμάσουμε σε ελάχιστο χρόνο και να καταναλώσουμε σε ακόμη λιγότερο. Οι τορτίγιες μεταμορφώνονται σε σπιτικά τσιπς και μαζί με τη σάλτσα και το ντιπ τυριού έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα