Γιατί στη Γερμανία «ξηλώνουν» τα σαμαράκια από τους δρόμους;

Οι κραδασμοί και ο θόρυβος από τις ειδικές λωρίδες έχουν προκαλέσει παράπονα κατοίκων και επαγγελματιών, ενώ η αποτελεσματικότητά τους στην αποτροπή τροχαίων αμφισβητείται