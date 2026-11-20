Βρήκε 12.000 ευρώ στα σκουπίδια και τα επέστρεψε: Η απόφαση που άλλαξε τη ζωή ενός Ισπανού

Πέρασε μια ολόκληρη νύχτα σκεπτόμενος τι έπρεπε να κάνει και τελικά παρέδωσε τον φάκελο στην αστυνομία, χωρίς να γνωρίζει ότι η απόφασή του θα έφερνε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του