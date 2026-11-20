Βρήκε 12.000 ευρώ στα σκουπίδια και τα επέστρεψε: Η απόφαση που άλλαξε τη ζωή ενός Ισπανού
Βρήκε 12.000 ευρώ στα σκουπίδια και τα επέστρεψε: Η απόφαση που άλλαξε τη ζωή ενός Ισπανού
Πέρασε μια ολόκληρη νύχτα σκεπτόμενος τι έπρεπε να κάνει και τελικά παρέδωσε τον φάκελο στην αστυνομία, χωρίς να γνωρίζει ότι η απόφασή του θα έφερνε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του
Ένας 30χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα στην Ισπανία βρήκε έναν φάκελο με περισσότερα από 12.000 ευρώ μέσα σε κάδο απορριμμάτων. Παρότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και η σύμβασή του έληγε σε λίγες εβδομάδες, αποφάσισε να παραδώσει τα χρήματα στην αστυνομία. Η κίνησή του είχε τελικά μια απρόσμενη συνέχεια, καθώς η εταιρεία στην οποία εργαζόταν αποφάσισε να του προσφέρει μόνιμη θέση.
Ο Τζάιρο Αρίθα Λεάλ εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας του Αλγκαρόμπο, στην επαρχία της Μάλαγα, όταν το περασμένο Σάββατο εντόπισε τον φάκελο μέσα σε έναν κάδο. Όταν τον άνοιξε και αντιλήφθηκε ότι περιείχε περισσότερα από 12.000 ευρώ σε μετρητά, έμεινε για αρκετή ώρα αμήχανος, προσπαθώντας να αποφασίσει τι έπρεπε να κάνει.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ο Τζάιρο Αρίθα Λεάλ εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας του Αλγκαρόμπο, στην επαρχία της Μάλαγα, όταν το περασμένο Σάββατο εντόπισε τον φάκελο μέσα σε έναν κάδο. Όταν τον άνοιξε και αντιλήφθηκε ότι περιείχε περισσότερα από 12.000 ευρώ σε μετρητά, έμεινε για αρκετή ώρα αμήχανος, προσπαθώντας να αποφασίσει τι έπρεπε να κάνει.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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