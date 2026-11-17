Η εντυπωσιακή γέφυρα που έχει πύργο ύψους 173 μέτρων: Η Κίνα αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις μεγάλες κατασκευές
Η εντυπωσιακή γέφυρα που έχει πύργο ύψους 173 μέτρων: Η Κίνα αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις μεγάλες κατασκευές
Με κεκλιμένο πύργο ύψους 173 μέτρων και κατάστρωμα πλάτους 86,7 μέτρων, η νέα γέφυρα στην Κίνα ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τα ρεκόρ της
Μια εντυπωσιακή νέα γέφυρα εγκαινιάστηκε στην Κίνα, ξεχωρίζοντας τόσο για τις τεράστιες διαστάσεις της όσο και για τον ασυνήθιστο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της. Πρόκειται για τη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Tuojiang, η οποία βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Chengdu με τις πόλεις Jianyang και Renshou.
Η υποδομή έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, ενώ, σύμφωνα με τις εταιρείες που ανέλαβαν την κατασκευή της, έχει καταφέρει να καταγράψει τρία παγκόσμια ρεκόρ. Ανάμεσά τους βρίσκεται εκείνο του ψηλότερου κεκλιμένου πύργου στον κόσμο, αλλά και του φαρδύτερου καταστρώματος που έχει κατασκευαστεί ποτέ σε γέφυρα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η υποδομή έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, ενώ, σύμφωνα με τις εταιρείες που ανέλαβαν την κατασκευή της, έχει καταφέρει να καταγράψει τρία παγκόσμια ρεκόρ. Ανάμεσά τους βρίσκεται εκείνο του ψηλότερου κεκλιμένου πύργου στον κόσμο, αλλά και του φαρδύτερου καταστρώματος που έχει κατασκευαστεί ποτέ σε γέφυρα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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