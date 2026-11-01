Θα πληρώνουμε για να βλέπουμε τον ήλιο; Startup εταιρεία στις ΗΠΑ που βάζει σε τροχιά... καθρέφτες

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Ένα μέλλον στο οποίο ο ήλιος θα μπορεί να «ανατέλλει» κατά παραγγελία, ακόμη και μέσα στη νύχτα, οραματίζεται η αμερικανική εταιρεία Reflect Orbital, το σχέδιο τη; οποίας βασίζεται σε δορυφόρους εξοπλισμένους με μεγάλους ανακλαστήρες, οι οποίοι θα κατευθύνουν το ηλιακό φως σε συγκεκριμένα σημεία της Γης μετά τη δύση του ήλιου.Η ιδέα πέρασε πρόσφατα από το στάδιο του σχεδιασμού σε μια πρώτη πρακτική επίδειξη στην Καλιφόρνια, όταν στις 10 Οκτωβρίου, κάτοικοι της πόλης Independence είδαν μια ασυνήθιστα φωτεινή περιοχή πάνω από την έρημο, κοντά στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Η εικόνα προκάλεσε έκπληξη, αλλά και προβληματισμό για το πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί το φυσικό σκοτάδι της νύχτας.Η δοκιμή έγινε με προβολείς, όχι με δορυφόρουςΠαρά την εντυπωσιακή εικόνα, η επίδειξη δεν πραγματοποιήθηκε από το Διάστημα, καθώς η Reflect Orbital δεν έχει ακόμη θέσει σε τροχιά κάποιον από τους δορυφόρους που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει. Για την προσομοίωση της τεχνολογίας επιστράτευσε ισχυρούς προβολείς από το έδαφος, προκειμένου να αναπαραστήσει το αποτέλεσμα που θα μπορούσε μελλοντικά να έχει ένας ανακλαστήρας σε τροχιά.Σύμφωνα με το Sky & Telescope, η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα διάσωσης China Lake Mountain Rescue. Ο τεχνητός φωτισμός κάλυψε μια έκταση περίπου τριών μιλίων, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να εξασκηθούν σε νυχτερινές επιχειρήσεις, όπως έρευνες αγνοουμένων και μεταφορά τραυματιών με φορείο. Η εταιρεία παρουσιάζει τέτοιες εφαρμογές ως ένα από τα πιθανά οφέλη της τεχνολογίας: ο φωτισμός απομακρυσμένων περιοχών θα μπορούσε να διευκολύνει επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ η παράταση της ηλιοφάνειας σε φωτοβολταϊκά πάρκα θα μπορούσε, σύμφωνα με το όραμά της, να ενισχύσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.Το σχέδιο για τους καθρέφτες στο Διάστημα και οι ανησυχίεςΤο επόμενο βήμα για τη Reflect Orbital είναι η δοκιμή της ιδέας από πραγματικό δορυφόρο. Τον Ιούλιο, η εταιρεία έλαβε άδεια από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) για τον πρώτο πειραματικό δορυφόρο της, με την ονομασία Eärendil-1. Θα διαθέτει ανακλαστήρα διαμέτρου 18 μέτρων, μέσω του οποίου θα επιχειρηθεί να ελεγχθεί στην πράξη η δυνατότητα ανακατεύθυνσης του ηλιακού φωτός προς τη Γη.Ωστόσο, η προοπτική να φωτίζονται επιλεγμένες περιοχές μετά τη δύση του ήλιου δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως τεχνολογική καινοτομία, καθώς η δοκιμή στην Καλιφόρνια έφερε το ζήτημα πιο κοντά στους κατοίκους, οι οποίοι αναζήτησαν τη συνδρομή περιβαλλοντικών οργανώσεων. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται οι πιθανές επιπτώσεις στον νυχτερινό ουρανό, αλλά και στο περιβάλλον. Η τεχνητή ενίσχυση του φωτισμού θα μπορούσε να επηρεάσει τη σκοτεινότητα περιοχών που μέχρι σήμερα παραμένουν μακριά από την αστική φωτορύπανση, ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις συνέπειες στην άγρια ζωή και στα οικοσυστήματα.Προς το παρόν, πάντως, η επίδειξη της 10ης Οκτωβρίου δεν αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει από τροχιά. Έδειξε μόνο πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο φωτισμός που υπόσχεται η εταιρεία, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν τα πιθανά οφέλη θα δικαιολογούν τις περιβαλλοντικές και αστρονομικές επιπτώσεις.