Νίκολιτς: «Αξίζαμε να χάσουμε το ήθελαν περισσότερο από εμάς, ενδεχομένως λανθασμένες οι αποφάσεις του καλοκαιριού»

Κλείσιμο

Η ΑΕΚ ήταν κατώτερη των περιστάσεων στο ΟΑΚΑ και ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 2-0.Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στις δηλώσεις του στην κακή εικόνα της ομάδας του, στα προβλήματα που είχε η ΑΕΚ αλλά και για τις μεταγραφές του καλοκαιριού.«Δεν θα σας πω τι είπα στα αποδυτήρια. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα και αυτός ο υπεύθυνος είμαι εγώ. Αξίζαμε να χάσουμε για έναν λόγο: ο Παναθηναϊκός το ήθελε περισσότερο από εμάς και αυτό είναι απαράδεκτο.Οι παίκτες προσπάθησαν, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με τις απουσίες. Πολεμήσαμε, αλλά αν εξαιρέσουμε τα δύο τέρματα που δεχθήκαμε, τα πράγματα ήταν ισάξια, αν δείτε και τα στατιστικά.Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια. Ναι, έληξε το αήττητο σερί των 31 αγώνων, αλλά πρέπει να παίξουμε καλά στα δύο παιχνίδια που απομένουν πριν από τη διακοπή.Δεχθήκαμε δύο γκολ στην αρχή κάθε ημιχρόνου ως αποτέλεσμα λαθών. Αν εξαιρέσουμε αυτές τις δύο στιγμές, ήταν μία δυνατή αναμέτρηση, με μάχες και στα δύο μισά του γηπέδου. Αυτή ήταν η καθοριστική λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά και εμείς ίσως δεν ήμασταν στο 100%».«Ο Ζοάο Μάριο είχε πυρετό στο ξενοδοχείο και δεν ήρθε. Ο Ρότα με το ζόρι περπατούσε και ανέπνεε στο γήπεδο, γι’ αυτό τον αλλάξαμε στο ημίχρονο. Δεν αποτελεί δικαιολογία αυτό».«Πρώτο ντέρμπι και πρώτη ήττα μετά από 31 σερί ματς πρωταθλήματος. Ηττηθήκαμε άξια και αναλαμβάνω την ευθύνη. Το ντέρμπι είχε ισοδυναμία, έγινε ένα δυνατό παιχνίδι και τα νούμερα ήταν υπέρ μας. Παρόλα αυτά χάσαμε. Δεχθήκαμε τέρμα στο πρώτο λεπτό και με την έναρξη του δευτέρου μέρους, με δώρα δικά μας. Όσο και να πολεμάς, αυτές οι δύο στιγμές έκριναν την αναμέτρηση.Οι λεπτομέρειες έδειξαν ότι δεν ήμασταν 100% πνευματικά έτοιμοι και αναλαμβάνω την ευθύνη. Είναι μια δύσκολη και απαιτητική περίοδο για εμάς, χωρίς να αποτελεί δικαιολογία. Υπάρχει ένα θέμα με τις ιώσεις. Ο Ζοάο είχε πυρετό, ο Ρότα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση. Θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε, πρέπει να ανακάμψουμε και να βρούμε τη δύναμη μέχρι τη διακοπή να βρούμε τους παίκτες που είναι υγιείς και σωματικά και πνευματικά για να αποδώσουμε τα μέγιστα».«Ο Κοϊτά δεν αισθανόταν πολύ καλά, ήταν ένα πρόβλημα της τελευταία στιγμής. Αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί ποτέ δεν κρύβομαι. Λέμε κάποια πράγματα στα αποδυτήρια, αλλά πάντα βγαίνω μπροστά δημόσια. Ήταν ιδιαίτερες συνθήκες, έγιναν δύο λάθη που σκόραρε σε αυτά ο αντίπαλος και έπειτα δύσκολα γυρίζεις το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε σκληρά, αλλά δεν πρόκειται να πω ότι φταίει κάποιος παίκτης».«Συμφωνώ. Όπως έχω πει το πιστεύουμε απόλυτα. Θα πολεμήσουμε ως το τέλος. Εκπέμπω αυτό το μήνυμα. Το Τσάμπιονς Λιγκ ίσως επηρεάζει το μυαλό των παικτών και αν όντως συμβαίνει η ευθύνη είναι δική μου. Είδα πράγματα που δεν μου αρέσουν. Το πρόβλημα δεν είναι αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, αλλά τα δώρα που δίνεις. Αυτό έχει να κάνει και με την προετοιμασία της ομάδας.Είναι ένα καλό μάθημα και για μένα γιατί εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Η σημερινή αναμέτρηση ήταν πιο σημαντική από της Τετάρτης, όπως και αυτή που έρχεται με τον Λεβαδειακό την άλλη αγωνιστική. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο ελληνικό πρωτάθλημα και το γεγονός ότι παίζουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ οφείλεται σε αυτό. Το θέμα είναι αν θέλουμε το περσινό να είναι ένα παραμυθάκι που θα θυμόμαστε για χρόνια ή να παίζουμε κάθε χρόνο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Είμαι της δεύτερης άποψης και μαζί θα πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε».«Μέχρι σήμερα είχαμε την καλύτερη άμυνα στην Ελλάδα. Είμαστε μια ομάδα που επιτρέπει λίγες φορές. Η στατιστική όμως δεν μετράει τώρα. Αυτό που μετράει είναι το πάθος, η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα που μας έλειψαν σήμερα για να δεχθούμε δύο εύκολα τέρματα από τον αντίπαλο. Αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξανασυμβεί».«Ήταν δικές μας αποφάσεις, ενδεχομένως λανθασμένες. Αυτές οι μεταγραφικές αποφάσεις έχουν τελειώσει από τα τέλη Αυγούστου και δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε».