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Νίστρουπ: Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε κι άλλες χαρές στους οπαδούς μας
Νίστρουπ: Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε κι άλλες χαρές στους οπαδούς μας
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ
Ο Παναθηναϊκός νίκησε την ΑΕΚ με 2-0 στο ΟΑΚΑ και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του και τους έδωσε συγχαρητήρια για τη νίκη που πέτυχαν.
Ο Δανός προπονητής επισήμανε πως η ομάδα του δεν έχει κερδίσει τίποτα παρά το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει μέχρι τώρα στη σεζόν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίστρουπ:
«Η ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα τους τελευταίους 15 μήνες. Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στους αντιπάλους μας. Είχε να χάσει 31 ματς. Όσον αφορά εμάς, βρήκαμε διαφορετικό τρόπο να κερδίσουμε. Παίξαμε με το τρανίζσιον, είμασταν καλοί αμυντικά. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από τους παίκτες μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δούλεψαν σκληρά και άξιζαν τη νίκη. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στον Νίκολιτς.
Δεν έχουμε κερδίσει τίποτα ακόμη, ωστόσο είναι καλύτερο να έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα παρά ένα κακό, μας βοήθησε αυτό. Χαρούμενοι που δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας. Έτοιμοι να δώσουμε κι άλλες χαρές στους οπαδούς μας εδώ στο ΟΑΚΑ».
Ο Δανός προπονητής επισήμανε πως η ομάδα του δεν έχει κερδίσει τίποτα παρά το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει μέχρι τώρα στη σεζόν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίστρουπ:
«Η ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα τους τελευταίους 15 μήνες. Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στους αντιπάλους μας. Είχε να χάσει 31 ματς. Όσον αφορά εμάς, βρήκαμε διαφορετικό τρόπο να κερδίσουμε. Παίξαμε με το τρανίζσιον, είμασταν καλοί αμυντικά. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από τους παίκτες μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δούλεψαν σκληρά και άξιζαν τη νίκη. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στον Νίκολιτς.
Δεν έχουμε κερδίσει τίποτα ακόμη, ωστόσο είναι καλύτερο να έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα παρά ένα κακό, μας βοήθησε αυτό. Χαρούμενοι που δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας. Έτοιμοι να δώσουμε κι άλλες χαρές στους οπαδούς μας εδώ στο ΟΑΚΑ».
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