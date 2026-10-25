Νομίζετε ότι τα ρεπό του Σαββατοκύριακου είναι παντού ίδια; Μέρη όπου δεν ισχύει ο βασικός κανόνας
Νομίζετε ότι τα ρεπό του Σαββατοκύριακου είναι παντού ίδια; Μέρη όπου δεν ισχύει ο βασικός κανόνας
Από την πόλη με το σταθερό τριήμερο μέχρι το «σπαστό» διήμερο του Μπρούνεϊ, οι εργασιακές εβδομάδες διαφέρουν σημαντικά σε αρκετές χώρες του κόσμου
Για την πλειονότητα των ανθρώπων παγκοσμίως, το Σαββατοκύριακο σημαίνει ξεκούραση. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν ισχύει παντού. Αρκετές χώρες έχουν θεσπίσει την Παρασκευή και το Σάββατο ως εβδομαδιαίες ημέρες αργίας, ενώ άλλες εφαρμόζουν εναλλακτικά προγράμματα, από «σπαστά» Σαββατοκύριακα μέχρι μόνιμες τριήμερες άδειες.
Οι χώρες με αργία Παρασκευή και Σάββατο
Στη Μέση Ανατολή και την Ασία, η εργασιακή εβδομάδα συχνά προσαρμόζεται στις θρησκευτικές και οικονομικές ανάγκες:
- Σαουδική Αραβία: Η επίσημη εργασιακή εβδομάδα διαρκεί από την Κυριακή έως την Πέμπτη. Το 2013, η χώρα μετατόπισε το Σαββατοκύριακο από Πέμπτη-Παρασκευή σε Παρασκευή-Σάββατο για να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς αγορές
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Οι χώρες με αργία Παρασκευή και Σάββατο
Στη Μέση Ανατολή και την Ασία, η εργασιακή εβδομάδα συχνά προσαρμόζεται στις θρησκευτικές και οικονομικές ανάγκες:
- Σαουδική Αραβία: Η επίσημη εργασιακή εβδομάδα διαρκεί από την Κυριακή έως την Πέμπτη. Το 2013, η χώρα μετατόπισε το Σαββατοκύριακο από Πέμπτη-Παρασκευή σε Παρασκευή-Σάββατο για να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς αγορές
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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