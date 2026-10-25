Το «8ο θαύμα του κόσμου» που ρημάζει: Το στάδιο των 358 εκατ. δολαρίων που παραμένει κλειστό από το 2008

Το Astrodome του Χιούστον, το «8ο θαύμα του κόσμου» που άλλαξε τα δεδομένα στα γήπεδα, παραμένει κλειστό από το 2008, ενώ σχέδιο 1 δισ. δολαρίων φιλοδοξεί να του δώσει νέα ζωή