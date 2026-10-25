Το «8ο θαύμα του κόσμου» που ρημάζει: Το στάδιο των 358 εκατ. δολαρίων που παραμένει κλειστό από το 2008
Το «8ο θαύμα του κόσμου» που ρημάζει: Το στάδιο των 358 εκατ. δολαρίων που παραμένει κλειστό από το 2008
Το Astrodome του Χιούστον, το «8ο θαύμα του κόσμου» που άλλαξε τα δεδομένα στα γήπεδα, παραμένει κλειστό από το 2008, ενώ σχέδιο 1 δισ. δολαρίων φιλοδοξεί να του δώσει νέα ζωή
Το Astrodome του Χιούστον άνοιξε το 1965 και άλλαξε την ιστορία των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς ήταν το πρώτο μεγάλο κλειστό στάδιο με κλιματισμό. Σήμερα, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, παραμένει εκτός λειτουργίας, ενώ τα σχέδια για την αξιοποίησή του δεν έχουν προχωρήσει. Όταν εγκαινιάστηκε το 1965 στο Χιούστον του Τέξας, το Astrodome θεωρήθηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατασκευαστικά έργα της εποχής του. Ένα τεράστιο στάδιο με οροφή, κλιματισμό και δυνατότητα να φιλοξενεί χιλιάδες θεατές ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που απέκτησε το προσωνύμιο «8ο θαύμα του κόσμου».
Για χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η πορεία του άλλαξε σταδιακά, καθώς οι μεγάλες ομάδες που φιλοξενούσε αποχώρησαν και το ίδιο το κτίριο άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας. Από το 2008 δεν έχει πλέον άδεια να υποδέχεται κοινό, ενώ οι προτάσεις για την επόμενη ημέρα του εξακολουθούν να βρίσκονται στα χαρτιά.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Για χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η πορεία του άλλαξε σταδιακά, καθώς οι μεγάλες ομάδες που φιλοξενούσε αποχώρησαν και το ίδιο το κτίριο άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας. Από το 2008 δεν έχει πλέον άδεια να υποδέχεται κοινό, ενώ οι προτάσεις για την επόμενη ημέρα του εξακολουθούν να βρίσκονται στα χαρτιά.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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