Η ηλεκτρονική συσκευή που κανείς δεν αποσυνδέει κατά τη διάρκεια καταιγίδας και μπορεί να πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά
Η ηλεκτρονική συσκευή που κανείς δεν αποσυνδέει κατά τη διάρκεια καταιγίδας και μπορεί να πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά
Κατά τη διάρκεια μιας έντονης καταιγίδας, η σωστή αποσύνδεση των ηλεκτρονικών συσκευών είναι απαραίτητη για την αποφυγή ζημιών
Κατά τη διάρκεια της βροχής, πολλοί επιλέγουν να παραμείνουν στο σπίτι. Μάλιστα, σε πολλούς αρέσει ιδιαίτερα να αράζουν, κάνοντας μαραθώνιο σειρών ή ταινιών.
Ωστόσο, όταν οι καταιγίδες συνοδεύονται από πολύ ισχυρή δραστηριότητα, συνιστάται να αποσυνδέουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές από το ρεύμα, αν δεν θέλουμε να υποστούν βλάβη.
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Ωστόσο, όταν οι καταιγίδες συνοδεύονται από πολύ ισχυρή δραστηριότητα, συνιστάται να αποσυνδέουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές από το ρεύμα, αν δεν θέλουμε να υποστούν βλάβη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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