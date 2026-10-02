Μηχανικός στην Κούβα έμεινε από βενζίνη λόγω έλλειψης: Έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας μια ξεχασμένη τεχνική 80 χρόνων
Μηχανικός στην Κούβα έμεινε από βενζίνη λόγω έλλειψης: Έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας μια ξεχασμένη τεχνική 80 χρόνων
Η πρωτοφανής έλλειψη καυσίμων στην Κούβα ώθησε έναν 56χρονο μηχανικό στο να αναβιώσει μια τεχνολογία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να κινεί το αυτοκίνητό του
Οι σοβαρές ελλείψεις στη βενζίνη αναγκάζουν τους κατοίκους της Κούβας να επιστρατεύουν πρωτότυπες λύσεις για τις καθημερινές μετακινήσεις του.
Χαρακτηριστικό αποτελεί το παράδειγμα του Χουάν Κάρλος Πίνο, ενός 56χρονου μηχανικού, που αρνήθηκε να αφήσει στο γκαράζ του παλιό του Fiat Polski 126p του 1980. Επανέφερε στο προσκήνιο μία τεχνολογία που είχε εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες, το αεριογόνο.
Πώς λειτουργεί το σύστημα αεριοποίησης
Η συγκεκριμένη πατέντα επιτρέπει τη μετατροπή του ξυλοκάρβουνου σε εύφλεκτο αέριο, ικανό να τροφοδοτήσει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Στο πίσω μέρος του μικρού Fiat, ο Πίνο τοποθέτησε μια μεταλλική δεξαμενή που λειτουργεί ως μονάδα αεριοποίησης.
Μέσα σε αυτήν καίγεται το κάρβουνο, το οποίο, αφού περάσει από ένα χειροποίητο σύστημα ψύξης και φιλτραρίσματος, καίγεται για να παράγει ένα μείγμα εύφλεκτων αερίων
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Χαρακτηριστικό αποτελεί το παράδειγμα του Χουάν Κάρλος Πίνο, ενός 56χρονου μηχανικού, που αρνήθηκε να αφήσει στο γκαράζ του παλιό του Fiat Polski 126p του 1980. Επανέφερε στο προσκήνιο μία τεχνολογία που είχε εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες, το αεριογόνο.
Πώς λειτουργεί το σύστημα αεριοποίησης
Η συγκεκριμένη πατέντα επιτρέπει τη μετατροπή του ξυλοκάρβουνου σε εύφλεκτο αέριο, ικανό να τροφοδοτήσει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Στο πίσω μέρος του μικρού Fiat, ο Πίνο τοποθέτησε μια μεταλλική δεξαμενή που λειτουργεί ως μονάδα αεριοποίησης.
Μέσα σε αυτήν καίγεται το κάρβουνο, το οποίο, αφού περάσει από ένα χειροποίητο σύστημα ψύξης και φιλτραρίσματος, καίγεται για να παράγει ένα μείγμα εύφλεκτων αερίων
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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