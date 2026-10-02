Έσκαβαν για αγωγό και βρήκαν ναυάγιο 400 ετών στη Γερμανία: Το παράξενο αντικείμενο που παραμένει μυστήριο
Έσκαβαν για αγωγό και βρήκαν ναυάγιο 400 ετών στη Γερμανία: Το παράξενο αντικείμενο που παραμένει μυστήριο
Ναυάγιο του 17ου αιώνα εντοπίστηκε στη Γερμανία κατά την κατασκευή αγωγού, με 60 ευρήματα και ένα παράξενο αντικείμενο που παραμένει μυστήριο
Ένα ναυάγιο ηλικίας περίπου 400 ετών εντοπίστηκε στον κόλπο του Γκράιφσβαλντ, στη βορειοανατολική Γερμανία, κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή αγωγού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Το ξύλινο πλοίο, που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ωστόσο, μέσα στη λάσπη του βυθού διασώθηκαν δεκάδες αντικείμενα, τα οποία έδωσαν στους αρχαιολόγους σημαντικές πληροφορίες για το πλοίο και τη ζωή του πληρώματός του. Συνολικά εντοπίστηκαν 60 ευρήματα, μεταξύ των οποίων άγκυρες, σχοινιά, τμήματα παπουτσιών και εργαλεία. Ανάμεσά τους όμως υπήρχε και ένα αντικείμενο που εξακολουθεί να προβληματίζει τους ερευνητές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Το ξύλινο πλοίο, που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ωστόσο, μέσα στη λάσπη του βυθού διασώθηκαν δεκάδες αντικείμενα, τα οποία έδωσαν στους αρχαιολόγους σημαντικές πληροφορίες για το πλοίο και τη ζωή του πληρώματός του. Συνολικά εντοπίστηκαν 60 ευρήματα, μεταξύ των οποίων άγκυρες, σχοινιά, τμήματα παπουτσιών και εργαλεία. Ανάμεσά τους όμως υπήρχε και ένα αντικείμενο που εξακολουθεί να προβληματίζει τους ερευνητές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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