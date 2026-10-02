Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

Η γιγαντιαία γέφυρα που θα συνδέσει το Σαλβαδόρ με το νησί Ιταπαρίκα προχωρά, με το έργο να περιλαμβάνει δρόμους, σήραγγες και νέους οδικούς άξονες