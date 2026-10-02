Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.
BEST OF NETWORK

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

Η γιγαντιαία γέφυρα που θα συνδέσει το Σαλβαδόρ με το νησί Ιταπαρίκα προχωρά, με το έργο να περιλαμβάνει δρόμους, σήραγγες και νέους οδικούς άξονες

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.
Ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικών υποδομών στη Βραζιλία προχωρά στην πολιτεία Μπαΐα, καθώς η κατασκευή της γέφυρας που θα συνδέσει το Σαλβαδόρ με το νησί Ιταπαρίκα περνά σε νέα φάση.

Η γέφυρα Salvador–Itaparica θα διασχίζει τον Κόλπο Όλων των Αγίων (Baía de Todos-os-Santos) και θα έχει μήκος περίπου 12,4 χιλιομέτρων πάνω από το νερό. Το συνολικό έργο, ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερο από τη γέφυρα. Περιλαμβάνει νέους δρόμους, σήραγγες, ανισόπεδους κόμβους, έναν νέο ταχύ δρόμο και τη διαπλάτυνση τμήματος του υπάρχοντος οδικού δικτύου. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε περίπου 12 δισ. ρεάλ, δηλαδή περίπου 2,2 δισ. δολάρια.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης