35,9 εκατ. views για έναν άνδρα που κανείς δεν γνωρίζει: Το μυστήριο του Jean Phil

Ο Jean Phil εμφανίζεται σε δρόμους και καφέ του Παρισιού όμως πίσω από την εικόνα του κρύβεται ένα μυστήριο που έχει διχάσει τους χρήστες