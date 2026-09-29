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35,9 εκατ. views για έναν άνδρα που κανείς δεν γνωρίζει: Το μυστήριο του Jean Phil
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35,9 εκατ. views για έναν άνδρα που κανείς δεν γνωρίζει: Το μυστήριο του Jean Phil

Ο Jean Phil εμφανίζεται σε δρόμους και καφέ του Παρισιού όμως πίσω από την εικόνα του κρύβεται ένα μυστήριο που έχει διχάσει τους χρήστες

35,9 εκατ. views για έναν άνδρα που κανείς δεν γνωρίζει: Το μυστήριο του Jean Phil
Αν τις τελευταίες ημέρες έχεις πετύχει στα social media έναν παράξενα ντυμένο άνδρα να ρίχνει γροθιές στον αέρα σε δρόμους, πάρκα, καφέ και διάφορα σημεία του Παρισιού, δεν είσαι ο μόνος. Ο Jean Philanthrope, ή απλώς Jean Phil, εμφανίστηκε σχεδόν από το πουθενά στα μέσα Σεπτεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες άρχισε να γίνεται ένα από τα πιο παράξενα viral φαινόμενα του διαδικτύου.

Η εμφάνισή του είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητη. Mαλλί με αυστηρό ξανθό καρέ, χαρακτηριστικό στριφτό μουστάκι και ένα καρό κοστούμι που μοιάζει βγαλμένο από άλλη εποχή. Σε ένα βίντεο κάθεται ατάραχος σε ένα καφέ, σε άλλο βρίσκεται μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ και σε άλλα απλώς περπατά ή στέκεται σε έναν δρόμο πριν αρχίσει να πυγμαχεί στον αέρα. Τα βίντεο είναι σχεδόν πάντα σύντομα, χωρίς ιδιαίτερη εξήγηση και με τον ίδιο αλλόκοτο χαρακτήρα στο επίκεντρο.

Διαβάστε περισσότερα www.gazzetta.gr
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