Η Κίνα τοποθέτησε σύστημα 27 καθρεφτών για να επιταχύνει την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Σουανγκτσιάνγκου στην επαρχία Σιχουάν της Κίνας έκανε ένα καθοριστικό βήμα προόδου θέτοντας σε λειτουργία την τρίτη γεννήτρια, με το έργο να πλησιάζει την ολοκλήρωσή του και να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το ψηλότερο φράγμα στον κόσμο.Η ενεργοποίηση της νέας μονάδας αύξησε τη συνολική επιχειρησιακή ισχύ του σταθμού στα 1,5 gigawatt, φέρνοντας το μεγαλεπήβολο έργο πιο κοντά στον στόχο για πλήρη παραγωγή πριν από το τέλος του 2026.Η νέα γεννήτρια είναι η τρίτη από τις συνολικά τέσσερις μεγάλες μονάδες τύπου Francis των 500 megawatt που προβλέπονται για τον σταθμό. Με τη λειτουργία και του τέταρτου συγκροτήματος, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα φτάσει τα 2 GW, με την ετήσια παραγωγή να εκτιμάται στα 7,7 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. Από τον περασμένο Ιούνιο, η υποδομή έχει ήδη διοχετεύσει περίπου 500 εκατομμύρια κιλοβατώρες στο ηλεκτρικό δίκτυο, καλύπτοντας τις αυξημένες καλοκαιρινές ανάγκες στον οικονομικό διάδρομο Τσενγκντού-Τσονγκτσίνγκ.