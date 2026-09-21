Δάσος vs Ζούγκλα: Και όμως, δεν είναι το ίδιο - Οι βασικές διαφορές τους
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Δάσος vs Ζούγκλα: Και όμως, δεν είναι το ίδιο - Οι βασικές διαφορές τους

Αν και οι όροι «δάσος» και «ζούγκλα» πιστεύεται πως είναι συνώνυμοι, παρουσιάζουν αρκετές και σημαντικές διαφορές

Δάσος vs Ζούγκλα: Και όμως, δεν είναι το ίδιο - Οι βασικές διαφορές τους
Στην καθημερινότητα, οι λέξεις «δάσος» και «ζούγκλα» εναλλάσσονται συχνά για να περιγράψουν εκτάσεις με πυκνή βλάστηση.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα επρόκειτο για δύο διαφορετικές εννοιολογικές και οικολογικές κατηγορίες, με διακριτά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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