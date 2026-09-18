Δωρεάν διαμονή δίπλα σε ένα από τα «Επτά Θαύματα της Φύσης»: Αυτές είναι οι οκτώ προϋποθέσεις
Δωρεάν διαμονή δίπλα σε ένα από τα «Επτά Θαύματα της Φύσης»: Αυτές είναι οι οκτώ προϋποθέσεις
Δωρεάν φιλοξενία με αντάλλαγμα λίγες ώρες εργασίας προσφέρει κατάλυμα στους διάσημους καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή
Οικογενειακό χόστελ στο Πουέρτο Ιγκουασού της Αργεντινής αναζητάει εθελοντές που επιθυμούν να γνωρίσουν του περίφημους καταρράκτες της περιοχής, προσφέροντας δωρεάν διαμονή με αντάλλαγμα λίγες ώρες εργασίας.
Η προσφορά δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Workaway και δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να γνωρίσουν από κοντά αυτό το θαύμα της φύσης, καλύπτοντας πλήρως το κόστος διαμονής τους. Η μόνη υποχρέωσή τους; 5 ώρες καθημερινά να βοηθούν στις τρέχουσες ανάγκες του καταλύματος, μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων!
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Η προσφορά δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Workaway και δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να γνωρίσουν από κοντά αυτό το θαύμα της φύσης, καλύπτοντας πλήρως το κόστος διαμονής τους. Η μόνη υποχρέωσή τους; 5 ώρες καθημερινά να βοηθούν στις τρέχουσες ανάγκες του καταλύματος, μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων!
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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