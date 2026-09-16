100.000 followers «κόστισε» το «Free Palestine» στον Ed Sheeran: Ο Macklemore αφαιρέθηκε από την περιοδεία μετά από αυτή την δήλωση
100.000 followers «κόστισε» το «Free Palestine» στον Ed Sheeran: Ο Macklemore αφαιρέθηκε από την περιοδεία μετά από αυτή την δήλωση
Η απομάκρυνση του Macklemore μετά τις δηλώσεις του υπέρ της Παλαιστίνης έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με κεντρικό αποδέκτη όλων των σχολίων, τον Ed Sheeran
Ο Ed Sheeran φαίνεται να έχει χάσει σχεδόν 100.000 followers στο Instagram, εν μέσω της διαμάχης που έχει ξεσπάσει με τον Macklemore και των αντιδράσεων γύρω από την περιοδεία του. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Macklemore ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι απομακρύνθηκε από το Loop Tour του Sheeran, μετά τα φιλοπαλαιστινιακά σχόλια που έκανε επί σκηνής.
Ο Αμερικανός ράπερ, κατά κόσμον Benjamin Hammond Haggerty, είχε φωνάξει «Free Palestine» κατά την εμφάνισή του στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ στις 4 Σεπτεμβρίου, και μετά την κριτική που δέχτηκε, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας. Σε ένα μακροσκελές κείμενο που δημοσίευσε στο Instagram, ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης των New England Patriots και του Gillette Stadium, Robert Kraft, έθεσε στον Sheeran ένα «τελεσίγραφο», με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το tour.
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Ο Αμερικανός ράπερ, κατά κόσμον Benjamin Hammond Haggerty, είχε φωνάξει «Free Palestine» κατά την εμφάνισή του στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ στις 4 Σεπτεμβρίου, και μετά την κριτική που δέχτηκε, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας. Σε ένα μακροσκελές κείμενο που δημοσίευσε στο Instagram, ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης των New England Patriots και του Gillette Stadium, Robert Kraft, έθεσε στον Sheeran ένα «τελεσίγραφο», με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το tour.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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