Αποκαλύφθηκε η χαμένη πόλη των θαυμάτων του Ιησού: 100% βέβαιοι είναι οι αρχαιολόγοι
Αποκαλύφθηκε η χαμένη πόλη των θαυμάτων του Ιησού: 100% βέβαιοι είναι οι αρχαιολόγοι
Αρχαιολόγοι δηλώνουν «100%» βέβαιοι πως ανακάλυψαν τη χαμένη βιβλική πόλη της Βηθσαϊδά, εκεί όπου ο Ιησούς πραγματοποίησε ορισμένα από τα πιο γνωστά του θαύματα
Η αρχαία πόλη της Βηθσαϊδά, η οποία σύμφωνα με τη Βίβλο υπήρξε η παρτίδα των Αποστόλων Φιλίππου, Ανδρέα και Πέτρου, υποστηρίζεται πλέον πως έχει εντοπιστεί με απόλυτη βεβαιότητα από μία διεθνής επιστημονική ομάδα.
Οι ανασκαφές στο αρχαιολογικό πρόγραμμα El-Araj στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, που βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2016, έφεραν στο φως στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός ιουδαϊκού ψαροχωριού και μίας σημαντικής ρωμαϊκής πόλης, ακριβώς δίπλα στο πεδίο δράσης του Ιησού στην Καπερναούμ, όπου πραγματοποιήθηκαν διάφορα θαύματά του (θεραπεία του τυφλού, χορτασμός 5.000 ανθρώπων με πέντε ψωμιά και δύο ψάρια).
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Οι ανασκαφές στο αρχαιολογικό πρόγραμμα El-Araj στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, που βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2016, έφεραν στο φως στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός ιουδαϊκού ψαροχωριού και μίας σημαντικής ρωμαϊκής πόλης, ακριβώς δίπλα στο πεδίο δράσης του Ιησού στην Καπερναούμ, όπου πραγματοποιήθηκαν διάφορα θαύματά του (θεραπεία του τυφλού, χορτασμός 5.000 ανθρώπων με πέντε ψωμιά και δύο ψάρια).
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα