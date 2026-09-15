Αποκαλύφθηκε η χαμένη πόλη των θαυμάτων του Ιησού: 100% βέβαιοι είναι οι αρχαιολόγοι

Αρχαιολόγοι δηλώνουν «100%» βέβαιοι πως ανακάλυψαν τη χαμένη βιβλική πόλη της Βηθσαϊδά, εκεί όπου ο Ιησούς πραγματοποίησε ορισμένα από τα πιο γνωστά του θαύματα