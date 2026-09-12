«Ξέραμε ότι ήταν αποστολή αυτοκτονίας»: Η πιλότος που ήταν έτοιμη να θυσιαστεί για να σταματήσει την πτήση 93 της 11ης Σεπτεμβρίου (vid)
«Ξέραμε ότι ήταν αποστολή αυτοκτονίας»: Η πιλότος που ήταν έτοιμη να θυσιαστεί για να σταματήσει την πτήση 93 της 11ης Σεπτεμβρίου (vid)
Η Χέδερ «Lucky» Πένι ήταν πιλότος μαχητικού στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 και έλαβε εντολή να αναχαιτίσει την πτήση 93, χωρίς πραγματικά όπλα στο αεροσκάφος της
25 χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μια γυναίκα με το προσωνύμιο «Lucky» μιλά για την αποστολή που της ανατέθηκε εκείνη την ημέρα. Η Χέδερ «Lucky» Πένι ήταν πιλότος μαχητικού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και κλήθηκε να αποτρέψει μια ακόμη επίθεση.
Μιλώντας στο ITV News, περιέγραψε τη στιγμή που έλαβε την εντολή να αναχαιτίσει την πτήση 93 της United Airlines, η οποία κατευθυνόταν προς την Ουάσινγκτον και θεωρούνταν το τέταρτο αεροσκάφος που είχε καταληφθεί από αεροπειρατές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Μιλώντας στο ITV News, περιέγραψε τη στιγμή που έλαβε την εντολή να αναχαιτίσει την πτήση 93 της United Airlines, η οποία κατευθυνόταν προς την Ουάσινγκτον και θεωρούνταν το τέταρτο αεροσκάφος που είχε καταληφθεί από αεροπειρατές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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