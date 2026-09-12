Κράτησαν κρυφή την εγκυμοσύνη για 5 μήνες: Ο φόβος για τα σχόλια ότι «δεν πρέπει να γίνει πατέρας επειδή είναι ανάπηρος»
Κράτησαν κρυφή την εγκυμοσύνη για 5 μήνες: Ο φόβος για τα σχόλια ότι «δεν πρέπει να γίνει πατέρας επειδή είναι ανάπηρος»
Το γνωστό ζευγάρι Squirmy and Grubs εξήγησε γιατί κράτησε μυστική για πέντε μήνες την εγκυμοσύνη του πρώτου του παιδιού
Για πέντε μήνες, η Χάνα και ο Σέιν Μπέρκοου κρατούσαν ένα από τα σημαντικότερα νέα της ζωής τους μακριά από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που τους ακολουθούν στα social media. Όχι επειδή δεν ήθελαν να μοιραστούν τη χαρά τους, αλλά επειδή γνώριζαν ότι η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης θα έφερνε μαζί της και κάτι άλλο: την κρίση ανθρώπων που θεωρούν ότι ένας άνθρωπος με σοβαρή αναπηρία δεν μπορεί ή δεν πρέπει να γίνει πατέρας.
Το γνωστό ζευγάρι των social media, πίσω από το κανάλι Squirmy and Grubs, ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι περιμένει το πρώτο του παιδί. Η Χάνα είναι ήδη 20 εβδομάδων έγκυος και το μωρό αναμένεται να γεννηθεί τον Ιανουάριο. Για τον Σέιν, όμως, η ανακοίνωση είχε μια διαφορετική βαρύτητα. Ο ίδιος ζει με νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 2 και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ εδώ και χρόνια μαζί με τη σύζυγό του μιλούν δημόσια για τη ζωή ενός ζευγαριού με διαφορετικές σωματικές δυνατότητες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Το γνωστό ζευγάρι των social media, πίσω από το κανάλι Squirmy and Grubs, ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι περιμένει το πρώτο του παιδί. Η Χάνα είναι ήδη 20 εβδομάδων έγκυος και το μωρό αναμένεται να γεννηθεί τον Ιανουάριο. Για τον Σέιν, όμως, η ανακοίνωση είχε μια διαφορετική βαρύτητα. Ο ίδιος ζει με νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 2 και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ εδώ και χρόνια μαζί με τη σύζυγό του μιλούν δημόσια για τη ζωή ενός ζευγαριού με διαφορετικές σωματικές δυνατότητες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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