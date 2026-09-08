Απίστευτη ανακάλυψη: Μπορεί η έρευνα του DNA να λύσει έναν ανεξιχνίαστο φόνο μετά από 33 χρόνια

33 χρόνια πριν, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, ανασύρθηκε το πτώμα της Shelley Watkins, μέσα από το ποτάμι Trinity. Αν και αρχικά είχε κατηγορηθεί ο σύζυγός της, η κατηγορία εναντίον του απορρίφθηκε σύντομα, και έτσι η υπόθεση δεν εξιχνιάστηκε ποτέ με τον δολοφόνο να παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος.Ερχόμενοι στο σήμερα, η δημοσιογράφος Carol Dawson και ο ερευνητής Wes Ferguson, υποστηρίζουν ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία του DNA μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη. Ανέδειξαν την υπόθεση μέσα από το podcast "Unforgotten - Labor Day Ghost", με αποτέλεσμα οι αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση.Η Dawson είπε πως λόγω της τεράστιας προόδου στην τεχνολογία του DNA, τρεις διαφορετικές υπηρεσίες συμμετέχουν πλέον ενεργά στην έρευνα. Πρόσθεσε πως πιστεύει ότι η υπόθεση θα λυθεί και η Shelley θα δικαιωθεί καθώς αρκεί ένα νανογραμμάριο DNA για να γίνει η ταυτοποίηση.Η Shelley είχε βρεθεί τυλιγμένη και δεμένη με κολλητική ταινία, ενώ δύο τσιμεντόλιθοι την κρατούσαν βυθισμένη. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού της υπήρχαν τουλάχιστον οκτώ τραύματα και στον λαιμό της σημάδι από δέσιμο.Το 2024 αποκαλύφθηκε ότι DNA από το πλαστικό περιτύλιγμα του πτώματος είχε σταλεί σε εργαστήριο της Καλιφόρνια, από το οποίο ανακτήθηκε γενετικό προφίλ, που όμως δεν ταίριαζε με κανένα μέλος της οικογένειας Watkins. Έτσι οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δράστες μπορεί να είναι παραπάνω από ένας. Κατά την διάρκεια της έρευνας το 1993, η αστυνομία είχε εντοπίσει τρεις ύποπτους λεκέδες στο γκαράζ του σπιτιού, εκεί που το ζευγάρι είχε καβγαδίσει την ημέρα της εξαφάνισής της.