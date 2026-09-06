Αποθηκεύουν τα χρήματά τους σε αλουμινόχαρτο: Το απρόσμενο κόλπο με τα μετρητά

Δεν πρόκειται για κάποιο περίεργο κόλπο με τα χρήματα, αλλά για μια πρακτική που βασίζεται στις ιδιότητες του αλουμινόχαρτου