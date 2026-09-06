Έδεσαν «βίαιο» επιβάτη στο κάθισμα με ταινία: Επιτέθηκε σε συνεπιβάτη και σε αεροσυνοδό

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση της American Airlines από το Ντάλας προς το Νιούαρκ, όταν επιβάτης φέρεται να έγινε βίαιος και χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί από μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες