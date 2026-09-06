Έδεσαν «βίαιο» επιβάτη στο κάθισμα με ταινία: Επιτέθηκε σε συνεπιβάτη και σε αεροσυνοδό
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Έδεσαν «βίαιο» επιβάτη στο κάθισμα με ταινία: Επιτέθηκε σε συνεπιβάτη και σε αεροσυνοδό

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση της American Airlines από το Ντάλας προς το Νιούαρκ, όταν επιβάτης φέρεται να έγινε βίαιος και χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί από μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες

Έδεσαν «βίαιο» επιβάτη στο κάθισμα με ταινία: Επιτέθηκε σε συνεπιβάτη και σε αεροσυνοδό
Χάος προκλήθηκε σε πτήση της American Airlines από το Ντάλας του Τέξας προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, η οποία χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Βαλτιμόρη στις 3 Σεπτεμβρίου, έπειτα από σοβαρό περιστατικό μέσα στην καμπίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που μίλησαν στο CBS News, το επεισόδιο ξεκίνησε περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση, καθώς ένας επιβάτης δήλωσε ότι η κατάσταση άλλαξε «σαν διακόπτης», από την ηρεμία στις φωνές και το χάος.

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