Έκλεισε η μεγαλύτερη ξύλινη «πράσινη» γέφυρα της Ευρώπης: Ρωγμές εμφανίστηκαν μόλις 6 χρόνια μετά την κατασκευή της
Έκλεισε η μεγαλύτερη ξύλινη «πράσινη» γέφυρα της Ευρώπης: Ρωγμές εμφανίστηκαν μόλις 6 χρόνια μετά την κατασκευή της
Κατασκευάστηκε το 2019 με 80 ξύλινα τόξα και 2.350 τ.μ. βλάστησης, με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 60 χρόνια, αλλά τώρα η γέφυρα παραμένει κλειστή λόγω προβλημάτων στη φέρουσα κατασκευή
Μια εντυπωσιακή ξύλινη γέφυρα στη Γερμανία, σχεδιασμένη για να επιτρέπει σε ελάφια και αγριόχοιρους να διασχίζουν με ασφάλεια έναν αυτοκινητόδρομο, έχει κλείσει μετά τον εντοπισμό ρωγμών στη φέρουσα ξύλινη κατασκευή της.
Η γέφυρα ολοκληρώθηκε το 2019 και είχε σχεδιαστεί για διάρκεια ζωής περίπου 60 ετών. Ωστόσο, μόλις έξι χρόνια αργότερα, η κυκλοφορία στον δρόμο κάτω από αυτήν διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η γέφυρα ολοκληρώθηκε το 2019 και είχε σχεδιαστεί για διάρκεια ζωής περίπου 60 ετών. Ωστόσο, μόλις έξι χρόνια αργότερα, η κυκλοφορία στον δρόμο κάτω από αυτήν διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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