Έκλεισε η μεγαλύτερη ξύλινη «πράσινη» γέφυρα της Ευρώπης: Ρωγμές εμφανίστηκαν μόλις 6 χρόνια μετά την κατασκευή της

Κατασκευάστηκε το 2019 με 80 ξύλινα τόξα και 2.350 τ.μ. βλάστησης, με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 60 χρόνια, αλλά τώρα η γέφυρα παραμένει κλειστή λόγω προβλημάτων στη φέρουσα κατασκευή