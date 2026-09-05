Έριξαν παλιά λάστιχα σε κανάλια στις ΗΠΑ: Τα ψάρια αυξήθηκαν 20 φορές
Έριξαν παλιά λάστιχα σε κανάλια στις ΗΠΑ: Τα ψάρια αυξήθηκαν 20 φορές
Μια ασυνήθιστη οικολογική λύση που δοκιμάστηκε στις ΗΠΑ πριν από 32 χρόνια δημιούργησε πολύ περισσότερη ζωή στα άλλοτε ομοιόμορφα τσιμεντένια κανάλια
Μια ασυνήθιστη ιδέα που δοκιμάστηκε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια στις ΗΠΑ έδειξε ότι τα παλιά ελαστικά μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να μετατρέψουν ένα άδειο και ομοιόμορφο τσιμεντένιο κανάλι σε χώρο που φιλοξενεί πολύ περισσότερη υδρόβια ζωή.
Το 1994, οι ερευνητές Gordon Mueller και Charles R. Liston τοποθέτησαν τεχνητούς υφάλους από χρησιμοποιημένα ελαστικά στον πυθμένα δύο μεγάλων καναλιών στην Καλιφόρνια και την Αριζόνα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: στις περιοχές όπου υπήρχαν οι κατασκευές καταγράφηκαν περίπου τρεις φορές περισσότερα ασπόνδυλα και έως και 20 φορές περισσότερα ψάρια σε σχέση με τα γειτονικά τμήματα χωρίς ελαστικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το 1994, οι ερευνητές Gordon Mueller και Charles R. Liston τοποθέτησαν τεχνητούς υφάλους από χρησιμοποιημένα ελαστικά στον πυθμένα δύο μεγάλων καναλιών στην Καλιφόρνια και την Αριζόνα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: στις περιοχές όπου υπήρχαν οι κατασκευές καταγράφηκαν περίπου τρεις φορές περισσότερα ασπόνδυλα και έως και 20 φορές περισσότερα ψάρια σε σχέση με τα γειτονικά τμήματα χωρίς ελαστικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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