Αρχαιολόγοι «σκάναραν» το Μάτσου Πίτσου με λέιζερ και βρήκαν 2,5 χιλιόμετρα κρυμμένων δρόμων

Οι δρόμοι συνολικού μήκους 2,5 χιλιομέτρων βρίσκονται απέναντι από το Μάτσου Πίτσου και δείχνουν ότι η περιοχή ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένη απ’ όσο θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι αρχαιολόγοι