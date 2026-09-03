Τα νέα «Φιλαράκια» για τη Gen Z μοιάζουν με άπιαστο όνειρο: Οι πέντε λόγοι

Αν και η Gen Z έχει τις δικές της σειρές για παρέες εικοσάρηδων, καμία δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει την επιτυχία και την πολιτιστική επιρροή των Friends