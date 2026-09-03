Τα νέα «Φιλαράκια» για τη Gen Z μοιάζουν με άπιαστο όνειρο: Οι πέντε λόγοι
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Τα νέα «Φιλαράκια» για τη Gen Z μοιάζουν με άπιαστο όνειρο: Οι πέντε λόγοι

Αν και η Gen Z έχει τις δικές της σειρές για παρέες εικοσάρηδων, καμία δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει την επιτυχία και την πολιτιστική επιρροή των Friends

Τα νέα «Φιλαράκια» για τη Gen Z μοιάζουν με άπιαστο όνειρο: Οι πέντε λόγοι
Τα «Φιλαράκια» παραμένουν μία από τις πιο επιτυχημένες και διαχρονικές sitcom σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης. Οι έξι φίλοι που ζούσαν στο Μανχάταν έγιναν σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά παγκοσμίως, ενώ το τελευταίο επεισόδιο παρακολούθησαν περίπου 52,5 εκατομμύρια Αμερικανοί.

Σήμερα, αρκετές σειρές επιχειρούν να δημιουργήσουν μια αντίστοιχη επιτυχία για τη Gen Z, όμως δυσκολεύονται να αποκτήσουν την ίδια απήχηση. Σύμφωνα με το BBC

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