Η Μέρι Πόπινς της Βόρειας Κορέας: Παράγγειλε κοστούμι της πασίγνωστης νταντάς και δεν πίστευε τι παρέλαβε

Μια 10χρονη ετοιμαζόταν να εμφανιστεί ως Mary Poppins στη σχολική της γιορτή. Η εταιρεία κοστουμιών, όμως, είχε άλλα σχέδια