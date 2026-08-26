Γερμανία: Ανακάλυψαν μεσαιωνικό πλοίο κρυμμένο στην οροφή ενός κελαριού 780 ετών
Γερμανία: Ανακάλυψαν μεσαιωνικό πλοίο κρυμμένο στην οροφή ενός κελαριού 780 ετών
Αρχαιολόγοι στη Γερμανία ανακάλυψαν ότι η οροφή ενός κελαριού που κατασκευάστηκε το 1244 είχε φτιαχτεί από σχεδόν ολόκληρο το κύτος μεσαιωνικού πλοίου
Αρχαιολόγοι που ερευνούν ένα ιστορικό κτίριο στην Κωνσταντία της Γερμανίας βρέθηκαν μπροστά σε ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα. Η οροφή ενός κελαριού που χρονολογείται από το 1244 δεν είχε κατασκευαστεί απλώς με επαναχρησιμοποιημένη ξυλεία, αλλά με τμήματα από το σχεδόν άθικτο κύτος ενός μεσαιωνικού πλοίου.
Η ανακάλυψη έγινε στην οδό Konradigasse, κοντά στη λίμνη Κωνστάντια, και προσφέρει στους ειδικούς μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά τεχνικές ναυπήγησης του Μεσαίωνα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η ανακάλυψη έγινε στην οδό Konradigasse, κοντά στη λίμνη Κωνστάντια, και προσφέρει στους ειδικούς μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά τεχνικές ναυπήγησης του Μεσαίωνα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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