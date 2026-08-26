Γερμανία: Ανακάλυψαν μεσαιωνικό πλοίο κρυμμένο στην οροφή ενός κελαριού 780 ετών

Αρχαιολόγοι στη Γερμανία ανακάλυψαν ότι η οροφή ενός κελαριού που κατασκευάστηκε το 1244 είχε φτιαχτεί από σχεδόν ολόκληρο το κύτος μεσαιωνικού πλοίου