Γερμανία: Ανακάλυψαν μεσαιωνικό πλοίο κρυμμένο στην οροφή ενός κελαριού 780 ετών
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Γερμανία: Ανακάλυψαν μεσαιωνικό πλοίο κρυμμένο στην οροφή ενός κελαριού 780 ετών

Αρχαιολόγοι στη Γερμανία ανακάλυψαν ότι η οροφή ενός κελαριού που κατασκευάστηκε το 1244 είχε φτιαχτεί από σχεδόν ολόκληρο το κύτος μεσαιωνικού πλοίου

Γερμανία: Ανακάλυψαν μεσαιωνικό πλοίο κρυμμένο στην οροφή ενός κελαριού 780 ετών
Αρχαιολόγοι που ερευνούν ένα ιστορικό κτίριο στην Κωνσταντία της Γερμανίας βρέθηκαν μπροστά σε ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα. Η οροφή ενός κελαριού που χρονολογείται από το 1244 δεν είχε κατασκευαστεί απλώς με επαναχρησιμοποιημένη ξυλεία, αλλά με τμήματα από το σχεδόν άθικτο κύτος ενός μεσαιωνικού πλοίου.

Η ανακάλυψη έγινε στην οδό Konradigasse, κοντά στη λίμνη Κωνστάντια, και προσφέρει στους ειδικούς μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά τεχνικές ναυπήγησης του Μεσαίωνα.

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