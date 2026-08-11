Έριξαν 250 κιλά μαλλιά στη θάλασσα: Η απίθανη «ασπίδα» των 350 μέτρων που απορροφά πετρέλαιο
Έριξαν 250 κιλά μαλλιά στη θάλασσα: Η απίθανη «ασπίδα» των 350 μέτρων που απορροφά πετρέλαιο
250 κιλά ανθρώπινων μαλλιών τοποθετήθηκαν σε πλωτό φράγμα μήκους 350 μέτρων, με στόχο να παγιδεύουν πετρέλαιο και άλλους ρύπους πριν φτάσουν στα ευαίσθητα οικοσυστήματα του κόλπου Guanabara
Τι μπορoύν να απογίνουν οι τρίχες που καταλήγουν καθημερινά στο πάτωμα ενός κομμωτηρίου; Στη Βραζιλία η απάντηση είναι εντυπωσιακή: μια πλωτή «ασπίδα» που πέφτει στη θάλασσα και παγιδεύει πετρέλαιο και άλλους ρύπους πριν φτάσουν στα ευαίσθητα οικοσυστήματα.
Στον κόλπο Guanabara του Ρίο ντε Τζανέιρο, μαλλιά που διαφορετικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια συσκευάζονται σε κυλίνδρους από βαμβακερό δίχτυ και τοποθετούνται πάνω σε πλωτό φράγμα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να απορροφά πετρέλαιο από την επιφάνεια του νερού και να προστατεύει τα μαγκρόβια της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Στον κόλπο Guanabara του Ρίο ντε Τζανέιρο, μαλλιά που διαφορετικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια συσκευάζονται σε κυλίνδρους από βαμβακερό δίχτυ και τοποθετούνται πάνω σε πλωτό φράγμα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να απορροφά πετρέλαιο από την επιφάνεια του νερού και να προστατεύει τα μαγκρόβια της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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