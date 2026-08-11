Αγόρασε σπίτι στην εξοχή και ο γείτονας απαίτησε να μη χρησιμοποιεί το νερό του: «Με εκμεταλλεύονται»
Αγόρασε σπίτι στην εξοχή και ο γείτονας απαίτησε να μη χρησιμοποιεί το νερό του: «Με εκμεταλλεύονται»
Νέος ιδιοκτήτης σπιτιού στην επαρχία ήρθε αντιμέτωπος με την εξωφρενική απαίτηση του γείτονά του να μην χρησιμοποιεί το δικό του πηγάδι
Η μετακόμιση σε ένα νέο σπίτι κρύβει συχνά εκπλήξεις, ειδικά όταν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης παραλείπει να ενημερώσει για άγραφες συμφωνίες που διατηρούσε με τους γείτονες. Μια τέτοια παράλογη εμπειρία μοιράστηκε ένας χρήστης στο Reddit, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αλληλεπιδράσεις.
Η παράλογη απαίτηση του γείτονα
Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας αγόρασε πρόσφατα μια μονοκατοικία στην επαρχία, η οποία διέθετε ιδιωτικό πηγάδι. Λίγο μετά την εγκατάστασή του, τον επισκέφθηκε ο γείτονάς του για να του εξηγήσει μια «συμφωνία» που είχε με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η παράλογη απαίτηση του γείτονα
Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας αγόρασε πρόσφατα μια μονοκατοικία στην επαρχία, η οποία διέθετε ιδιωτικό πηγάδι. Λίγο μετά την εγκατάστασή του, τον επισκέφθηκε ο γείτονάς του για να του εξηγήσει μια «συμφωνία» που είχε με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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