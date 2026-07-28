Ρωσίδες σε οικονομικό αδιέξοδο: Πουλάνε μεταχειρισμένα εμφυτεύματα του στήθους τους
Ρωσίδες σε οικονομικό αδιέξοδο: Πουλάνε μεταχειρισμένα εμφυτεύματα του στήθους τους
Η οικονομική κρίση στη Ρωσία ώθησε πολλές γυναίκες να πουλούν μεταχειρισμένα εμφυτεύματα σιλικόνης στο διαδίκτυο για να βγάλουν χρήματα
Η δημοφιλία των εμφυτευμάτων (ή ενθεμάτων) στήθους μειώνεται σταθερά στη Ρωσία, με τους πλαστικούς χειρουργούς να αναφέρουν ότι οι αυξητικές στήθους έχουν μειωθεί κατά περίπου 40% την τελευταία δεκαετία.
Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε πραγματικά έκπληξη πρόσφατα ήταν ο αριθμός των μικρών αγγελιών για μεταχειρισμένα ενθέματα σιλικόνης που κατέκλυσαν το ρωσικό διαδίκτυο τους τελευταίους μήνες.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε πραγματικά έκπληξη πρόσφατα ήταν ο αριθμός των μικρών αγγελιών για μεταχειρισμένα ενθέματα σιλικόνης που κατέκλυσαν το ρωσικό διαδίκτυο τους τελευταίους μήνες.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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