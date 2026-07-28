ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο, σηκώθηκε ελικόπτερο

Ρωσίδες σε οικονομικό αδιέξοδο: Πουλάνε μεταχειρισμένα εμφυτεύματα του στήθους τους
BEST OF NETWORK

Ρωσίδες σε οικονομικό αδιέξοδο: Πουλάνε μεταχειρισμένα εμφυτεύματα του στήθους τους

Η οικονομική κρίση στη Ρωσία ώθησε πολλές γυναίκες να πουλούν μεταχειρισμένα εμφυτεύματα σιλικόνης στο διαδίκτυο για να βγάλουν χρήματα

Ρωσίδες σε οικονομικό αδιέξοδο: Πουλάνε μεταχειρισμένα εμφυτεύματα του στήθους τους
Η δημοφιλία των εμφυτευμάτων (ή ενθεμάτων) στήθους μειώνεται σταθερά στη Ρωσία, με τους πλαστικούς χειρουργούς να αναφέρουν ότι οι αυξητικές στήθους έχουν μειωθεί κατά περίπου 40% την τελευταία δεκαετία.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε πραγματικά έκπληξη πρόσφατα ήταν ο αριθμός των μικρών αγγελιών για μεταχειρισμένα ενθέματα σιλικόνης που κατέκλυσαν το ρωσικό διαδίκτυο τους τελευταίους μήνες.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης