Φύτευε δέντρα επί 40 χρόνια σε μια άγονη αμμουδιά: Τώρα είναι ένα «ατελείωτο» δάσος και καταφύγιο ζώων

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Υπάρχουν έργα που φαίνονται αδύνατον να πραγματοποιηθούν μέχρι κάποιος να αποδείξει το αντίθετο. Αυτό ακριβώς συνέβη στο νησί Ματζούλι, στην ινδική πολιτεία Ασάμ, όπου ένας άνδρας αφιέρωσε περισσότερα από 40 χρόνια φυτεύοντας δέντρα σε μια αμμώδη έκταση που είχε υποβαθμιστεί από τη διάβρωση.Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή χειρονομία για το περιβάλλον κατέληξε να μετατραπεί σε ένα τεράστιο δάσος που σήμερα φιλοξενεί πολυπληθή είδη ζώων.Τα νεκρά φίδια που τον έκαναν να πάρει αυτή την απόφασηΑυτή η ιστορία ξεκίνησε το 1979, όταν ο Τζάνταβ «Μολάι» Παγιένγκ, γνωστός ευρέως ως «Ο Άνθρωπος Δάσος της Ινδίας», βρήκε αρκετά φίδια νεκρά ενώ ήταν ακόμη έφηβος. Αυτά τα ερπετά βρίσκονταν σε μια εντελώς αποψιλωμένη περιοχή και, όπως ήταν φυσικό, υπέκυψαν στην ακραία ζέστη της περιοχής.Σοκαρισμένος από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη διάβρωση που προκαλούσε ο ποταμός Βραχμαπούτρα, αποφάσισε να αρχίσει να φυτεύει δέντρα μόνος του. Για δεκαετίες φρόντιζε καθημερινά τα μικρά βλαστάρια, χωρίς να γνωρίζει αν θα καταφέρναν να επιβιώσουν.Με την πάροδο του χρόνου, εκείνη η αρχική βλάστηση μεγάλωσε μέχρι που σχημάτισε ένα αυτοσυντηρούμενο οικοσύστημα. Σήμερα, το δάσος φιλοξενεί πολυάριθμα είδη φυτών και ζώων, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, ρινόκερους, ελάφια, τίγρεις και μια μεγάλη ποικιλία πουλιών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση.Και εγένετο... Molai ForestΓια μεγάλο χρονικό διάστημα, η εργασία του Παγιένγκ περνούσε εντελώς απαρατήρητη μέχρι το 2007, όταν ο φωτογράφος και δημοσιογράφος Τζίτου Καλίτα ανακάλυψε το δάσος ενώ πραγματοποιούσε ρεπορτάζ για το νησί Ματζούλι.Έκτοτε, «Ο Άνθρωπος Δάσος της Ινδίας» έγινε διάσημος σε ολόκληρη τη χώρα και άρχισε να λαμβάνει διάφορες αναγνωρίσεις για το έργο του, όπως το Padma Shri, μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις πολιτών στη χώρα.Το δάσος τελικά ονομάστηκε Molai Forest, προς τιμήν του προσωνυμίου του δημιουργού του, και έχει μετατραπεί σε σύμβολο του αντικτύπου που μπορεί να έχει ένα μόνο άτομο στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ιστορία του έχει εμπνεύσει ντοκιμαντέρ, βιβλία και έργα αναδάσωσης σε διάφορα μέρη του κόσμου.Παρά τη φήμη που απέκτησε, ο Τζάνταβ Παγιένγκ δεν θεώρησε ποτέ ότι η δουλειά του έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζει να επισκέπτεται το δάσος συχνά και να το φροντίζει όπως την πρώτη μέρα, πεπεισμένος ότι η αποκατάσταση της φύσης είναι μια συνεχής διαδικασία.