Ό,τι πιο γλυκό θα δείτε σήμερα: Ελεφαντίνα έκλεψε τσουγκράνα αγρότη για να ξυστεί

Μία γλυκύτατη ελεφαντίνα χάρισε ένα απολαυστικό στιγμιότυπο στην Ταϊλάνδη, καθώς άρπαξε μία τσουγκράνα από ανυποψίαστο αγρότη για να ξυστεί στα μέρη που δεν έφτανε