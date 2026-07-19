Πόσοι Αργεντινοί υπάρχουν στην Ισπανία και πόσοι Ισπανοί κατοικούν στην Αργεντινή;

Με αφορμή τον ιστορικό ποδοσφαιρικό τελικό στη Νέα Υόρκη, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν τη στενή δημογραφική σχέση που συνδέει την Ισπανία με την Αργεντινή