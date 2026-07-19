Πόσοι Αργεντινοί υπάρχουν στην Ισπανία και πόσοι Ισπανοί κατοικούν στην Αργεντινή;
Πόσοι Αργεντινοί υπάρχουν στην Ισπανία και πόσοι Ισπανοί κατοικούν στην Αργεντινή;
Με αφορμή τον ιστορικό ποδοσφαιρικό τελικό στη Νέα Υόρκη, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν τη στενή δημογραφική σχέση που συνδέει την Ισπανία με την Αργεντινή
Αυτή την 19η Ιουλίου διεξάγεται ένας ιστορικός τελικός στη Νέα Υόρκη. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε δύο χώρες με στενή ιστορική σχέση, η οποία έχει προκαλέσει διάφορες δημογραφικές μετακινήσεις κατά τον τελευταίο αιώνα.
Αργεντινή: Η κύρια εστία των Ισπανών στο εξωτερικό
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Μητρώου Ισπανών Κατοίκων Εξωτερικού που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2026, η Αργεντινή παραμένει, με μεγάλη διαφορά, η χώρα του κόσμου που φιλοξενεί τους περισσότερους πολίτες με ισπανική υπηκοότητα.
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Αργεντινή: Η κύρια εστία των Ισπανών στο εξωτερικό
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Μητρώου Ισπανών Κατοίκων Εξωτερικού που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2026, η Αργεντινή παραμένει, με μεγάλη διαφορά, η χώρα του κόσμου που φιλοξενεί τους περισσότερους πολίτες με ισπανική υπηκοότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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