Άι-Χανούμ: Η ξεχασμένη ελληνική πόλη στην καρδιά του Αφγανιστάν
Άι-Χανούμ: Η ξεχασμένη ελληνική πόλη στην καρδιά του Αφγανιστάν
Πάνω από 4.000 χλμ. μακριά από το Αιγαίο, τα ερείπια της αρχαίας πόλης Άι-Χανούμ στο Αφγανιστάν μαρτυρούν το πιο απομακρυσμένο σύνορο του ελληνιστικού πολιτισμού στην Ασία
Στα βραχώδη εδάφη του Αφγανιστάν βρίσκονται τα σκονισμένα ερείπια ενός αμφιθεάτρου, σπασμένα αγάλματα του Δία, κορινθιακοί κίονες και χρυσά νομίσματα με τις μορφές Ελλήνων βασιλιάδων. Αυτό ήταν το μακρινό σύνορο όπου οι φιλοδοξίες του ελληνιστικού πολιτισμού έφτασαν στα όριά τους πριν καταρρεύσουν.
Σήμερα η τοποθεσία είναι γνωστή ως Άι-Χανούμ, αλλά το αρχικό της όνομα έχει χαθεί στην ιστορία. Η πόλη βρίσκεται στη βορειοανατολική επαρχία Ταχάρ, ανάμεσα στους ποταμούς Αμού Ντάρια και Κόκτσα. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει μια κάτω πόλη, με ένα τεράστιο ανακτορικό συγκρότημα, διοικητικά κτίρια, γυμνάσιο, ναούς και ένα μεγάλο ανοιχτό θέατρο και μια οχυρωμένη άνω πόλη (ακρόπολη) με αμυντικό ρόλο. Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού είναι εμφανής παντού.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Σήμερα η τοποθεσία είναι γνωστή ως Άι-Χανούμ, αλλά το αρχικό της όνομα έχει χαθεί στην ιστορία. Η πόλη βρίσκεται στη βορειοανατολική επαρχία Ταχάρ, ανάμεσα στους ποταμούς Αμού Ντάρια και Κόκτσα. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει μια κάτω πόλη, με ένα τεράστιο ανακτορικό συγκρότημα, διοικητικά κτίρια, γυμνάσιο, ναούς και ένα μεγάλο ανοιχτό θέατρο και μια οχυρωμένη άνω πόλη (ακρόπολη) με αμυντικό ρόλο. Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού είναι εμφανής παντού.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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