Άι-Χανούμ: Η ξεχασμένη ελληνική πόλη στην καρδιά του Αφγανιστάν

Πάνω από 4.000 χλμ. μακριά από το Αιγαίο, τα ερείπια της αρχαίας πόλης Άι-Χανούμ στο Αφγανιστάν μαρτυρούν το πιο απομακρυσμένο σύνορο του ελληνιστικού πολιτισμού στην Ασία