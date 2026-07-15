Ο πόλεμος Αργεντινής-Αγγλίας για τα Νησιά Φώκλαντ: Τι συνέβη τότε και τους «τυραννάει» ακόμα
Ο πόλεμος Αργεντινής-Αγγλίας για τα Νησιά Φώκλαντ: Τι συνέβη τότε και τους «τυραννάει» ακόμα
Η εδαφική διαμάχη για τα Νησιά Φώκλαντ παραμένει «ζωντανή» ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, επηρεάζοντας την πολιτική του Χαβιέρ Μιλέι, αλλά και τον επερχόμενο ημιτελικό του Μουντιάλ.
Το αρχιπέλαγος των Μαλβίνων, το οποίο βρίσκεται στον Νότιο Ατλαντικό, 600 χλμ. από τις ακτές της Αργεντινής και περισσότερα από 12.000 χλμ. από τις βρετανικές ακτές, αποτελεί αντικείμενο σφοδρής διαμάχης για την κυριαρχία του μεταξύ των δύο χωρών από το 1833, όταν οι βρετανικές αρχές πήραν τον έλεγχό του.
Το 1982, εν μέσω οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η στρατιωτική δικτατορία του Λεοπόλδο Γκαλτιέρι στην Αργεντινή εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση για την ανάκτηση των νησιών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Το 1982, εν μέσω οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η στρατιωτική δικτατορία του Λεοπόλδο Γκαλτιέρι στην Αργεντινή εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση για την ανάκτηση των νησιών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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