Η «αραβική μέθοδος» που δροσίζει το σπίτι χωρίς κλιματιστικό - Το παλιό κόλπο από το Μαρόκο που επιστρέφει λόγω καύσωνα
Η «αραβική μέθοδος» που δροσίζει το σπίτι χωρίς κλιματιστικό - Το παλιό κόλπο από το Μαρόκο που επιστρέφει λόγω καύσωνα
Μια παραδοσιακή τεχνική από το Μαρόκο βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας στο σπίτι χωρίς κλιματιστικό. Πώς λειτουργεί η φυσική ψύξη
Καθώς τα καλοκαίρια γίνονται ολοένα και πιο θερμά και οι περίοδοι καύσωνα πιο συχνές, πολλοί αναζητούν τρόπους να δροσίσουν το σπίτι τους χωρίς να αυξήσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Μια παλιά πρακτική από τη Βόρεια Αφρική, γνωστή ως «αραβική μέθοδος ψύξης», επανέρχεται στο προσκήνιο χάρη στην απλότητα και το χαμηλό κόστος της.
Η τεχνική βασίζεται σε μια φυσική διαδικασία που χρησιμοποιούνταν εδώ και αιώνες σε περιοχές με ιδιαίτερα θερμό και ξηρό κλίμα, όπως το Μαρόκο: την εξάτμιση του νερού.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Η τεχνική βασίζεται σε μια φυσική διαδικασία που χρησιμοποιούνταν εδώ και αιώνες σε περιοχές με ιδιαίτερα θερμό και ξηρό κλίμα, όπως το Μαρόκο: την εξάτμιση του νερού.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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