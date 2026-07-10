«Γαλακτώδεις θάλασσες»: Το φαινόμενο που η NASA προσπαθεί ακόμη να εξηγήσει

Για αιώνες, ναυτικοί και επιστήμονες καταγράφουν ένα από τα πιο ανεξήγητα φαινόμενα των ωκεανών, τις λεγόμενες «γαλακτώδεις θάλασσες» (milky seas), κατά τις οποίες τεράστιες εκτάσεις της ανοιχτής θάλασσας φωσφορίζουν μέσα στη νύχτα.Παρότι οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει τα βακτήρια που ευθύνονται για τη βιοφωταύγεια, ο μηχανισμός που προκαλεί το φαινόμενο παραμένει άγνωστος. Τα τελευταία χρόνια, η NASA χρησιμοποιεί δορυφόρους για την παρακολούθησή του, ενώ ερευνητές έχουν δημιουργήσει βάση δεδομένων με καταγεγραμμένες εμφανίσεις και αλγορίθμους που επιχειρούν να προβλέψουν πότε και πού θα εκδηλωθεί ξανά.