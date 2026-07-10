«Γαλακτώδεις θάλασσες»: Το φαινόμενο που η NASA προσπαθεί ακόμη να εξηγήσει
«Γαλακτώδεις θάλασσες»: Το φαινόμενο που η NASA προσπαθεί ακόμη να εξηγήσει
Ένα από τα πιο παράξενα φαινόμενα των ωκεανών εξακολουθεί να προβληματίζει τους επιστήμονες. Η NASA και ερευνητές προσπαθούν να εξηγήσουν τις «γαλακτώδεις θάλασσες»
Για αιώνες, ναυτικοί και επιστήμονες καταγράφουν ένα από τα πιο ανεξήγητα φαινόμενα των ωκεανών, τις λεγόμενες «γαλακτώδεις θάλασσες» (milky seas), κατά τις οποίες τεράστιες εκτάσεις της ανοιχτής θάλασσας φωσφορίζουν μέσα στη νύχτα.
Παρότι οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει τα βακτήρια που ευθύνονται για τη βιοφωταύγεια, ο μηχανισμός που προκαλεί το φαινόμενο παραμένει άγνωστος. Τα τελευταία χρόνια, η NASA χρησιμοποιεί δορυφόρους για την παρακολούθησή του, ενώ ερευνητές έχουν δημιουργήσει βάση δεδομένων με καταγεγραμμένες εμφανίσεις και αλγορίθμους που επιχειρούν να προβλέψουν πότε και πού θα εκδηλωθεί ξανά.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Παρότι οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει τα βακτήρια που ευθύνονται για τη βιοφωταύγεια, ο μηχανισμός που προκαλεί το φαινόμενο παραμένει άγνωστος. Τα τελευταία χρόνια, η NASA χρησιμοποιεί δορυφόρους για την παρακολούθησή του, ενώ ερευνητές έχουν δημιουργήσει βάση δεδομένων με καταγεγραμμένες εμφανίσεις και αλγορίθμους που επιχειρούν να προβλέψουν πότε και πού θα εκδηλωθεί ξανά.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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