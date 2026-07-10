Οι ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στα ξενοδοχεία με τη βαλίτσα τους

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Η σωστή τοποθέτηση της βαλίτσας στα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι πιο σημαντική απ' όσο πιστεύουν οι περισσότεροι που ταξιδεύουν. Εκτός από το να αποφεύγετε να την ακουμπάτε στο κρεβάτι, οι ειδικοί συνιστούν να μην την αφήνετε ούτε στο πάτωμα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί σε έντομα, βρωμιά και βακτήρια.Η ΛαΝτέλ Κάρτερ, ιδρύτρια της Royal Expression Travels, δηλώνει ότι χρησιμοποιεί πάντα τη βάση αποσκευών του δωματίου για να ανοίξει τη βαλίτσα της και στη συνέχεια την αποθηκεύει στη ντουλάπα.Ποιος είναι οι κίνδυνοι;Όπως εξηγεί, η αποφυγή του πατώματος μειώνει τον κίνδυνο να εισχωρήσουν στη βαλίτσα ανεπιθύμητοι οργανισμοί. Η ίδια θυμάται ότι, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Τζαμάικα, άφησε για λίγο τη βαλίτσα της στο πάτωμα και, όταν επέστρεψε στο σπίτι, διαπίστωσε ότι μικρές σαύρες είχαν κρυφτεί στο εσωτερικό της.Ενώ, η ειδικός στον ταξιδιωτικό ευεξίας Κέλι Τόλιντεϊ, η οποία έχει ταξιδέψει σε 45 χώρες και έχει ζήσει σε τέσσερις ηπείρους, επισημαίνει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι κοριοί. Όπως αναφέρει, μπορούν εύκολα να εισχωρήσουν σε βαλίτσες, ρούχα και προσωπικά αντικείμενα, μεταφέρονται στο σπίτι μαζί με τις αποσκευές και είναι ιδιαίτερα δύσκολο και δαπανηρό να εξαλειφθούν.Σύμφωνα με την Τόλιντεϊ, ακόμη και τα καθαρά δωμάτια ξενοδοχείων μπορεί να έχουν πατώματα με βακτήρια, σκόνη και υπολείμματα αυτών, ιδιαίτερα όταν διαθέτουν μοκέτα. Τα πατώματα έρχονται καθημερινά σε επαφή με παπούτσια επισκεπτών, υγρά και καθαριστικά προϊόντα. Επιπλέον, η τοποθέτηση της βαλίτσας στο πάτωμα δυσκολεύει την οργάνωση των προσωπικών αντικειμένων.Πού είναι καλύτερο να τοποθετείτε τη βαλίτσαΟι ειδικοί συμφωνούν ότι η ασφαλέστερη επιλογή είναι είτε να αποθηκεύονται τα ρούχα στη ντουλάπα είτε να χρησιμοποιείται η ειδική βάση αποσκευών ή άλλη υπερυψωμένη, σκληρή επιφάνεια. Μάλιστα, αρκετοί επαγγελματίες του χώρου προτιμούν ακόμη και την μπανιέρα ως προσωρινό σημείο φύλαξης της βαλίτσας, καθώς θεωρείται ένα από τα πιο ασφαλή μέρη για την αποφυγή κοριών. Όσο και εάν φαίνεται παράξενο η μπανιέρα είναι μια εξαιρετική επιλογή, αφού παραμένει μακριά από τα υφασμάτινα επιφάνειες όπου μπορεί να κρύβονται κοριοί.Μια επιπλέον συμβουλή της είναι να αφήνετε σημείωμα στην καθαρίστρια να μην μετακινεί τις αποσκευές σας, καθώς συχνά τις τοποθετούν πάνω σε βάσεις αποσκευών, που επίσης μπορεί να φιλοξενούν κοριούς. Το Τμήμα Υγείας της Νέας Υόρκης συνιστά να επιλέγετε βαλίτσες με σκληρό εξωτερικό περίβλημα, καθώς οι κοριοί δυσκολεύονται να προσκολληθούν σε σκληρά υλικά. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε επανασφραγιζόμενες πλαστικές σακούλες και να φέρνετε μαζί σας έναν μικρό φακό για να ελέγχετε το δωμάτιο για έντομα κατά την άφιξή σας.